Juventus, Morata: "Possiamo vincere la Champions League"

Dopo essersi qualificata prima nella fase a gironi, il percorso europeo della Juventus riprende domani sera a Villareal (Estadio de la Cerámica ore 21:00) per la gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, contro la squadra di Unai Emery vincitrice nella scorsa stagione dell’Europa League. Oggi in conferenza stampa Alvaro Morata ha presentato il match. "Noi arriviamo bene a questa sfida; siamo cambiati molto in questo mese. Soprattutto a livello di consapevolezza nei nostri mezzi. Anche la partita contro il Torino ha dimostrato che siamo più positivi e che reagiamo in modo diverso alle difficoltà, forse una gara così ad inizio stagione la si poteva anche perdere. Adesso dobbiamo pensare alla sfida di domani, mettere da parte il campionato e concentrarci sulla Champions. Dovremo dare dare tutto in questa partita".