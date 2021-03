Juventus, Nedved: “All’andata troppi errori, dobbiamo passare il turno”

Il dirigente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Juventus TV nei minuti precedenti alla sfida tra i bianconeri e il Porto, valevole per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League: “Sono quel tipo di partite dove devi dare qualcosina in più altrimenti non hai speranza di andare avanti in Europa. Dobbiamo fare meglio di Oporto, lì non ci è piaciuto nulla. Tutti quanti stiamo aspettando questa grande sfida, è nostro dovere provare a passare il turno. Cercheremo di fare bene, i ragazzi sono pronti, in queste serate ci serve qualcosina in più del solito. Ci aspettiamo grandi risposte dai nostri calciatori”- svela Nedved – . Poi un pensiero sulla gara d’andata: “Il Porto è stato ben messo in campo, noi invece abbiamo commesso diversi errori. Dobbiamo essere più precisi ed essere più offensivi rispetto a quanto siamo stati all’andata”.

