Juventus, Nedved: “Girone tosto, pronti per una grande stagione. Sarri torna dopo la sosta”

Anche il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved commenta a caldo il sorteggio di Champions League (bianconeri estratti con Atletico Madrid, Leverkusen e Lokomotiv): “Un girone tosto secondo me, però è sempre Champions League quindi di gare facili non ce ne sono. Il primo obiettivo è superare la fase a gironi, ovviamente, poi ci saranno varie partite complicate in sequenza. L’Atletico Madrid prende difficilmente gol, saranno due partite molto toste; il Leverkusen è difficile fuori casa, mentre il Lokomotiv Mosca ha giocatori importanti stranieri, ed è lontano arrivarci… Siamo migliorati col mercato, abbiamo anche un nuovo allenatore, penso che siamo pronti per fare una grande stagione. Maurizio Sarri quando torna? Lo abbiamo comunicato settimana scorsa, non ci sarà contro il Napoli. Il problema avuto non è una passeggiata. Dybala? Domanda per Paratici, finché c’è il mercato aperto si lavora sia in entrata che in uscita, può succedere qualsiasi cosa”. Glissa alla domanda su Mauro Icardi, sorridendo.