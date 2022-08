Juventus, Nedved: “Le avversarie che affronteremo sono tutte temibili”

«Il nostro è un girone di tutto rispetto. In Champions League mai niente è facile, nulla è scontato. Sono tutti gruppi tosti con squadre forti. Siamo contenti di affrontare club di questo prestigio. Le avversarie che affronteremo sono tutte temibili. Con il PSG sarà una doppia sfida affascinante, ma non saranno da meno quelle con Benfica e Maccabi Haifa. Siamo contenti di andare in Israele visto che non siamo potuti andare per affrontare l’Atletico Madrid in amichevole. Dobbiamo essere concentrati e affrontare tutte le partite con la stessa determinazione. Servirà massima attenzione. Ci aspettano tante belle sfide».