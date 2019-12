Juventus, Nedved non si nasconde: “Sorteggio? Poteva andare peggio. Vogliamo la Champions”

“Poteva andare peggio”, parola di Pavel Nedved. Il vicepresidente della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’esito del sorteggio di Champions League che ha visto la squadra bianconera pescare il Lione.

Nedved non si nasconde e parla apartamente degli obiettivi della squadra: “Ci sono scontri agli ottavi da fuochi d’artificio. Non ci possiamo lamentare del Lione, possiamo essere contenti, anche se in Champions League devi sempre essere attento. Non importa l’avversario ma la forma che avremo in quel momento”. “Vincere la Champions? Non deve essere un’ossessione. Per noi è un obiettivo concreto, ci sentiamo all’altezza delle altre squadre che puntano a vincere questa coppa”.