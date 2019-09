Juventus, oggi la consegna della lista Champions: almeno due esclusioni eccellenti

La Juventus pensa alla Champions League e alla lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi. Scade oggi alle 24,00 il termine ultimo per consegnare alla UEFA i nomi dei calciatori bianconeri che potranno essere schierati nella prima fase del torneo.

La UEFA consente di presentare una lista che comprenda i nomi di 25 elementi ma, considerando che il club bianconero ha un solo calciatore cresciuto nel proprio vivaio, ovvero Pinsoglio, il numero dovrà per forza di cose scendere a 22.

Ed è proprio per questo che Maurizio Sarri avrà un gran bel da fare per sceglieri i nomi giusti ed escludere, evidentemente, qualche giocatore eccellente.

CHI RISCHIA – Nella Lista UEFA della Juventus non ci saranno certamente Pjaca e Perin perché alle prese con i rispettivi infortuni. Stesso discorso per Chiellini che, a causa della rottura del crociato riportata pochi giorni fa, non sarà a disposizione per molti mesi. In tal senso, salgono le quotazioni di Rugani per prendere il posto del capitano. Sicuri i tre centrali Demiral, Bonucci e de Ligt. Il dubbio più grande è in attacco, dove Mandzukic potrebbe essere il primo nome escluso. Higuain ci sarà, così come Dybala. Il croato non rappresenta il giocatore preferito dal tecnico per caratteristiche e sarà lui, con ogni probabilità, l’assente eccellente. In mezzo al campo, invece, rischiano Emre Can e Ramsey. Pjanic, Khedira e Rabiot certi del posto. Matuidi favorito. Bentancur scala posizioni e i due restanti potrebbero rimanere a bocca asciutta.