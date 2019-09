Juventus, Paratici: “La rosa ampia non è un problema, anzi. Sarri saprà gestirla al meglio”

Poco prima del fischio d’inizio di Atletico Madrid-Juventus, prima giornata della nuova Champions League, ecco le parole rilasciate alla stampa dal ds bianconero Fabio Paratici, interrogato sulle dimensioni della rosa: “Negli ultimi anni abbiamo sempre avuto rose importanti, che hanno vinto molto. Non cambia tanto, per noi è il solito lavoro e l’allenatore sa bene cosa deve fare. Abbiamo avuto anche in passato grandi allenatori, che sono riusciti a gestire benissimo l’organico a disposizione. Dovremmo essere preoccupati se avessimo una rosa corta, visti i vari infortuni di Douglas Costa, De Sciglio e Chiellini. Abbiamo una stagione lunga per questo abbiamo bisogno di una rosa molto ampia e competitiva”.