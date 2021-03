Juventus, Pirlo: “Con il Porto gara decisiva. CR7 è carico”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Porto: “Domani è una gara importante e decisiva per il passaggio del turno. Per noi è come se fosse una finale ma lo è anche per il Porto. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell’andata, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze sapendo che il risultato è aperto. Dovremo esser molto lucidi per gestire la partita. Sappiamo l’importanza di dover giocare la Champions e quale sia la bellezza di giocare questa competizione, quando c’è la possibilità di disputare queste sfide hai un’energia totalmente differente, però non credo che sia diverso da altre partite importanti. Dovremo fare una gara molto tecnica e affronteremo una squadra compatta con due linee molto strette e ci sarà poco spazio e poco tempo per poter pensare. Ci vorrà molta tecnica e dovremo sbagliare il meno possibile, cercando di allargarli e avere molta pazienza”. Pirlo passa infine al capitolo CR7: “È carico, lo vedo bene e queste sono anche le sue partite e l’ha sempre dimostrato in tutti questi anni. Ha avuto modo di riposare in questi giorni”.