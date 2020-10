Juventus, Pirlo: “Mai nominato lo scudetto. Dybala? Non gioca da 3 mesi…”

Si avvicina il momento del debutto in Champions League da allenatore per Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico della Juventus si prepara al match contro la Dinamo Kiev del vecchio maestro Mircea Lucescu. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Farò quello che faranno i miei calciatori: dormirò, mangerò e poi verrò qui alla partita. Non farò come anni fa quando giocavo alla Playstation… Lucescu mi ha portato in prima squadra a 15 anni e fatto esordire a 16, ho un bellissimo ricordo di lui sia come allenatore che come persona. Cristiano Ronaldo sarà assente come sabato, abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come ha fatto Morata a Crotone. Non penso che cambieremo qualcosa lì, poi il resto lo decideremo domani. La prima partita in questi tornei è fondamentale, bisogna vincere per proseguire con più sicurezza”.

DYBALA

Pirlo commenta anche il caso Dybala, con il giocatore deluso per non essere entrato in campo contro il Crotone: “Ci ho parlato, era un po’ arrabbiato per non aver giocato a Crotone, però dobbiamo ricordarci che non gioca da tre mesi. E’ stato 10 giorni in camera in Argentina prendendo antibiotici per un virus intestinale. L’ho portato a Crotone per fargli fare qualche minuto ma purtroppo siamo rimasti in 10 e non ho potuto inserirlo. Per domani è a disposizione. Lui è fondamentale per noi, è un campione e non lo scopro di certo io, non sta giocando perché non è mai stato bene, è da poco che è tornato e non è ancora al top della condizione. Posizione? Può giocare ovunque, quelli bravi trovano da soli la posizione in campo, certo che è un attaccante e più sta vicino alla porta meglio è”.

SCUDETTO

Pirlo allontana anche la pressione per la conquista del campionato: “Io non ho mai detto che vinceremo lo Scudetto, siamo una squadra costruita per vincere. La Juve gioca in tutte le competizioni per vincere, sia in campionato che in Champions. Le due trasferte di Roma e Crotone ci hanno fatto perdere punti, ma siamo in costruzione e dobbiamo avere il tempo di crescere”.