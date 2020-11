Juventus, Pirlo: “Non sottovalutiamo il Ferencvaros perchè partita è decisiva per il girone”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha presentato in sala stampa il match di Champions League contro il Ferenvaros. “La partita di domani non va presa sotto gamba e neanche si può entrare in campo pensando al risultato dell’andata. Una partita che non dobbiamo sottovalutare anche perchè per noi è decisiva per il girone. Poi loro sono una buona squadra, all’andata ci hanno messo in difficoltà ed esprimono un buon calcio oltre che vengono da un buon periodo. Dovremo fare attenzione e cercare di portare a casa i tre punti per indirizzare la qualificazione. Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, mi darebbe molto fastidio se non ci fosse la stessa intensità- Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la Juventus. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, giornata dopo giornata cerchiamo di migliorarci”. Tridente Dybala-Morata-Ronaldo? “Ci pensiamo fin dall’inizio, purtroppo non li abbiamo mai avuti insieme in buone condizioni. Dybala è stato infortunato, Morata all’inizio non c’era, Ronaldo ha avuto il Covid: si sono allenati insieme pochi giorni. Adesso cerchiamo di dare equilibrio alla squadra, poi cercheremo una soluzione per farli giocare se possibile tutti insieme”.