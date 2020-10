Juventus, Pirlo: “Sconfitta che ci servirà per la crescita della squadra”

La sconfitta con il Barcellona in Champions League brucia tanto anche al tecnico della Juventus Andrea Pirlo che a Sky Sport giudica la prestazione della sua squadra: “Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che gioca a calcio, siamo in costruzione con giocatori che giocavano la seconda partita. Ci servirà per la crescita. I risultati sono sempre importanti, Spero di avere anche altri giocatori, per alcuni è difficile fare partite ravvicinate. Frustrante in undici contro dieci si, non hanno capito di dover restare lì. Dovevamo posizionarci meglio sul campo. Ma in certe occasioni erano vicini e giocavano sulla stessa palla. Chiesa? Volevamo tenerlo largo, abbiamo cercato nel secondo tempo di avanzare Rabiot, volevamo fare l’uno contro uno, ma poi sono i giocatori che fanno le scelte. Dobbiamo giocare più veloci. Centrocampo? Fa parte dei cicli del calcio della Juventus, ora ci sono giocatori giovani, ci vorranno più partite ed esperienza, bisogna lavorare e migliorare per giocare alla pari con il Barcellona”.