Juventus, Pirlo: “Siamo rimasti quelli del secondo tempo contro il Torino”

Una Juventus pressoché perfetta demolisce il Barcellona. I bianconeri cancellano i catalani con un netto 3-0 e volano agli ottavi di finale da primi del girone.

LE PAROLE DI PIRLO

Il tecnico Andrea Pirlo analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Era importante per noi e il nostro cammino continuare il secondo tempo del derby. Quando c’è questa concentrazione i valori in campo si vedono. Avevamo preparato la partita per avere una superiorità in mezzo al campo. Sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti. I giocatori sono stati bravissimi a sfruttare ogni occasione. Ronaldo ci teneva a fare una gran partita contro il suo grande rivale Messi. Quando ci sono questi stimoli, è più facile fare bene. Non sarà semplice recuperare dal punto di vista mentale. Non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi. Contro il Genoa dovremo ripetere la prestazione di stasera”.