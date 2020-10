Juventus, Pirlo: “Volevo una gara solida, cresciamo un po’ alla volta”

Mister Andrea Pirlo commenta la sua prima vittoria in Champions League dopo il 2-0 di Kiev.

LE PAROLE DI PIRLO

“Cresciamo un passo alla volta. Era importante fare una partita solida oggi rispetto a quella fatta sabato a Crotone – dichiara Pirlo. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì, quindi eravamo già più organizzati per la partita di oggi. Però potevamo sfruttare meglio qualche occasione nel primo tempo, non siamo riusciti. Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare il gol subito e abbiamo gestito meglio la partita”. Poi Pirlo si sofferma sul reparto offensivo: “L’impostazione che avevo fin dall’inizio, la mia idea di calcio, era di avere più giocatori in fase offensiva. C’è Chiesa che può giocare sia da un lato che dall’altro, Kulusevski che viene dentro il campo e diventa un po’ un trequartista e lo stesso Aaron che da esterno viene a giocare dentro il campo dietro Morata. Quindi con la rotazione a destra di Cuadrado avevamo i due esterni molto alti e pronti ad attaccare sempre la profondità. Poi ricordiamoci che abbiamo Ronaldo fuori e Dybala ancora non in condizione. La struttura offensiva poi potrà anche cambiare, ma gli interpreti sono nelle posizioni giuste. Chiellini ha avuto un risentimento al flessore, Dybala non è al 100%”.