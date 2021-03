Juventus-Porto, il passaggio del turno in Champions vale una stagione e… 10.5 milioni di euro

Juventus-Porto, una sfida che vale tanto per il morale dei bianconeri ma soprattutto per le speranze e le casse del club… Il passaggio del turno dei bianconeri in Champions League, infatti, andrebbe a dare sollievo al “portafoglio” della Vecchia Signora.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, un successo dei bianconeri con il contemporaneo passaggio del turno varrebbe ben 10 milioni e mezzo di euro. Una cifra decisamente importante considerando anche il momento di difficoltà economica dovuto alla pandemia da Covid-19. Nella scorsa edizione della competizione, la Juventus riuscì a portarsi a casa un totale di 86,6 milioni di euro uscendo contro ogni pronostico proprio agli ottavi di finale per mano del Lione.

Questa stagione, rimontare il 2-1 subito all’andata dai portoghesi diventa più che mai fondamentale. Attualmente, da questa edizione della Champions, la Juventus ha già guadagnato circa 67 milioni di euro: 14,5 per la partecipazione, 29,9 per il ranking storico, 13,5 per i risultati della fase a gironi e 9,5 per il superamento del turno e l’approdo all’eliminazione diretta. All’appello, da quanto si apprende, manca ancora il market pool – 16 milioni la quota dello scorso anno -.

Oltre al livello sportivo, quindi, questi 10.5 milioni di euro diventano assolutamente importanti. Per la Juventus è vietato sbagliare…