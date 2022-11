Juventus-Psg, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per l'ultima giornata del girone di Champions.

Juventus-Psg si gioca oggi, mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 per l'ultima giornata del girone di Champions League. Padroni di casa già fuori dalla competizione ma desiderosi di dare un senso a questa partecipazione conquistando, per lo meno, il terzo posto e l'Europa League. Ospiti che, invece, si gioca il primo posto.

Juventus-Psg, le ultime

Difficoltà di formazione per la Juventus di Allegri che dovrà fare a meno di Vlahovic, oltre a Pogba, Chiesa e McKennie. Out anche su Di Maria e Bremer che dovrebbero rientrare solamente dal prossimo turno di campionato. Nel Psg, invece, ci saranno Mbappé e Messi a dare spettacolo con Soler che dovrebbe prendere il posto di Neymar. In porta Donnarumma che tornerà in Italia da avversario.