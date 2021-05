Juventus, Real e Barcellona: “Uefa, violate decisioni corti di giustizia”

Sarà un duro braccio di ferro legale tra la Uefa e le tre società

E' braccio di ferro tra la Uefa e i club fondatori della Superlega che ancora oggi non hanno abbandonato il progetto nonostante si siano defilate le altre 9 società. Juventus, Barcellona e Real Madrid adesso alzano il tiro e rispondono alla Uefa che ieri aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti delle tre società. Sul sito della Juve un comunicato ribadisce la ferma volontà di non arretrare di un passo, reputando anzi "l’apertura dei procedimenti disciplinari da parte dell’UEFA ... un attacco diretto alle norme della legge che i cittadini dell’Unione Europea hanno democraticamente stabilito". Questo il testo del comunicato: "FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF esprimono il proprio rifiuto nei confronti dell’insistente coercizione, esercitata da UEFA nei confronti di tre delle più importanti istituzioni della storia del calcio. Questo comportamento preoccupante costituisce una palese violazione della decisione delle corti di giustizia, che hanno chiaramente ordinato la UEFA dall’astenersi da qualsiasi tipo di azione che possa penalizzare i membri fondatori della Super League mentre i procedimenti legali sono in corso. Pertanto, l’apertura dei procedimenti disciplinari da parte dell’UEFA è incomprensibile e rappresenta un attacco diretto alle norme della legge che i, cittadini dell’Unione Europea, hanno democraticamente stabilito, e costituisce una mancanza di rispetto nei confronti delle stesse autorità delle corti di giustizia.