Juventus ripescata in Champions: la gaffe “di speranza” fa il giro del web

Capita a tutti di leggere una notizia e prenderla per buona, salvo poi verificarla e tornare sui propri passi. Succede anche alla nota giornalista Rai Paola Ferrari che nella notte, su Twitter, aveva condiviso una fake news sul presunto ripescaggio della Juventus in Champions League a seguito della positività di due giocatori dell’Atletico Madrid che presumibilmente avrebbe dovuto portare al forfait della squadra spagnola dalla competizione.

Peccato che fosse, appunto, una notizia falsa.

Juventus ripescata: la gaffe fa il giro del web

Brucia ancora l’eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Lione e quindi perché non farsi coinvolgere dalle notizie, anche se palesemente false, e dalla speranza… Paola Ferrari, nota giornalista Rai, pare aver creduto a tale news pubblicando sul proprio profilo Twitter uno screenshot del televideo con l’informazione inventata. Il suo commento “Boom”, fa capire come, almeno in un primo momento, la donna avesse preso per buona la notizia.

Solo successivamente la giornalista si è corretta commentando che le sarebbe piaciuto che fosse così. Come una speranza che tale informazione fosse vera. Tra gaffe e “speranza”, il web non ha perdonato con tantissimi commenti non certo positivi verso di lei…

