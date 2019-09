Juventus, Sarri: “Bayer avversario pericoloso, guai a pensare all’Inter”

Impegno delicato, quello da cui è atteso la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, nella serata di domani, ospiteranno allo Stadium il Bayer Leverkusen per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

BAYER – “Non possiamo pensare all’Inter adesso. Il Bayer è a -1 dal Bayern Monaco ed ha i migliori valori fisici della Bundesliga, oltre ad avere un ottimo palleggio. E’ una gara dall’alto quoziente di difficoltà, sarebbe un errore pazzesco pensare oltre a domani”.

CHAMPIONS – “In questa competizione gli episodi possono essere fondamentali. L’unico obiettivo che mi pongo è quello di passare il turno, poi vedremo. Dobbiamo secendere in campo con spensieratezza, non deve diventare un’ossessione. Adesso per le squadre italiane è difficilissimo essere le favorite in Champions: per me lo sono le inglesi”.

RAMSEY – “Sta facendo bene, ma ha ancora margini di miglioramento. Mi ha sorpreso per la rapidità con cui si è inserito”.

GIOCO – “A Brescia abbiamo fatto meglio che con la Spal, ma al di là delle partite ciò che mi lascia sereno è l’atteggiamento negli allenamenti: mi lascia pensare che siamo destinati a migliorare. Adesso dobbiamo crescere nella velocità del palleggio e nella concretezza offensiva”.