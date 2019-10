Juventus, Sarri: “Bernardeschi adatto per questa partita, nella ripresa loro sono calati”

Ecco come l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha commentato il 3-0 al Bayer Leverkusen nella seconda giornata di Champions League: “Ho scelto Bernardeschi perché negli ultimi allenamenti mi era piaciuto, poi questi avversari lasciano spazi, uscendo dal pressing. E la gamba del ragazzo poteva esserci utile. Volevo anche far riposare un attimo Ramsey. Miglior Juventus di quest’anno nelle due fasi? In certi tratti col Napoli siamo stati più qualitativi, comunque è stata gara difficile stasera, perché hanno gran possesso palla i tedeschi, non sono facili da affrontare. Primo tempo equilibrato, nella ripresa siamo usciti fuori bene”.

E ancora, sui singoli: “Cuadrado sta facendo le incursioni nei tempi e nei modi giusti, è stato molto ordinato, non si è mai scomposto. Il ragazzo ha margini di miglioramento nella fase difensiva individuale, quindi è lì che stiamo lavorando, anche Barzagli lo sta aiutando. Szczesny? Ha realizzato un po’ in ritardo quella uscita, mi sembra sia partito, poi fermato e ripartito di nuovo. Higuain e Dybala insieme? In questo momento è prematuro, vedremo se con certi equilibri si potrà provare”.