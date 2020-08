Juventus, Sarri: “Calma e lucidità contro il Lione. Su Dybala…”

Vigilia importantissima per la Juventus di Sarri che venerdì a Torino ospiterà il Lione. La missione dei bianconeri è quella di ribaltare l’1-o incassato all’andata e proseguire verso le Final8 di Lisbona.

LE PAROLE DI SARRI

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Per passare il turno serve Una grande prestazione. Il Lione si è evoluta a livello difensivo, ha grande solidità da quanto si è messa a tre. E’ una partita difficile da affrontare con calma e lucidità. Ronaldo? Si sta allenando in maniera giusta, ieri gli ho visto fare in allenamento un goal dalla bellezza unica. Mi pare si stia approcciando nel modo giusto”. Riguardo alle condizioni di Dybala: “Non lo sappiamo perché è ancora in mano allo staff medico. Vediamo l’evoluzione tra oggi e domani, ne parleremo con lui e i dottori”.