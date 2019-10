Juventus, Sarri: “CR7? Poterlo allenare motivo di orgoglio”

Una gara da vincere, quella che attende domani la Juventus. I bianconeri, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, ospiteranno allo Stadium la Lokomotiv Mosca. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia.

LOKOMOTIV – “Loro sono una squadra che sta facendo bene, sono più forti di quanto ci aspettavamo. Hanno grande densità, sono fastidiosi e bravi nel ribaltare le azioni”.

DYBALA O HIGUAIN – “Sono in perfette condizioni psicofisiche entrambi. Anche scegliendo tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sarebbero limitate”.

RAMSEY E DANILO – “Aaron credo che non ci sarà. Non ha problemi da un punto di vista muscolare, ma sotto sforzo in allenamento ha mostrato sintomi di affatticamento all’adduttore. Danilo è con noi da qualche giorno, è completamente recuperato, anche se non credo abbia i novanta minuti nelle gambe”.

CRISTIANO RONALDO – “Allenare un giocatore come lui per me è motivo d’orgoglio. Al di là delle qualità, ha una mentalità straordinaria. E’ in continua evoluzione: al 700esimo gol pensava già all’800. Mentalmente ha qualcosa in più di tutti”.