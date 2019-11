Juventus, Sarri: “Dybala fuoriclasse, fa la differenza”

Missione compiuta. La Juventus, superando per 1-0 l’Atletico Madrid nella quinta giornata della fase a gironi, ha conquistato matematicamente il primo posto nel proprio gruppo. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri al termine del match: “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo solamente avuto un calo nel finale, dovuto al fatto che in campionato abbiamo speso molto. In campionato facciamo più fatica a tenere un baricentro alto, forse perché la Champions ci dà motivazioni maggiori. Questo è un errore, dobbiamo giocare sempre il nostro calcio. Ronaldo? Ancora non ci ho parlato, ma fisicamente l’ho visto abbastanza bene, nel finale ci ha dato una mano in fase difensiva. Dybala? E’ un fuoriclasse, sta facendo la differenza”