Juventus, Sarri: “Faccio fatica a farmi capire dalla squadra”

E’ un Maurizio Sarri accigliato quello che si è presentato ai microfoni di SkySport dopo la sconfitta: “Difficile spiegare il primo tempo. Circolazione di palla blanda e senza movimento vieni aggredito e subisci anche. Ci è mancata la cattiveria di mordere la palla. Siamo stati poco aggressivi e abbiamo subito. Secondo tempo migliore, ma è troppo poco per venirne a capo. Faccio fatica a fare passare il concetto della palla veloce a questa squadra. Dobbiamo lavorare, è un concetto che prima o poi dovrà entrare. Ora abbiamo il ritorno per sistemare le cose. Nel riscaldamento non c’ero. Mi han detto che è stato un allenamento normale. Il pallone deve girare di più e in diverse occasioni succede l’esatto contrario. Quando la palla è lenta diventa tutto più complicato perché perdi i tempi e le condizioni. In alcune situazioni di gioco dobbiamo fare scelte diverse”.