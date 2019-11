Juventus, Sarri: “Formazione? Non è il momento di cambiare modulo”

Poche ore alla sfida di Champions League tra Lokomotiv Mosca e Juventus, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In vista del match, a JTV, ha parlato il tecnico bianconero Maurizio Sarri.

LOKOMOTIV – “Nella gara di andata ci hanno creato delle difficoltà e ora si giocheranno tutte le speranze di qualificazione. Sarà una gara difficile, in casa loro sono molto più propositivi e aggressivi rispetto a quanto accade in trasferta”.

FORMAZIONE – “In questo momento non credo che sia il caso di cambiare modulo. Inoltre Douglas Costa, in questo momento, non credo che possa giocare novanta minuti”.