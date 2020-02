Juventus, Sarri: “La Champions un sogno, ci sono squadre più potenti e più forti di noi”

Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani sera, alle 21, farà visita al Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che è stato così presentato dal tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa.

CORONAVIRUS – “Il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 tamponi, in Francia ne hanno fatti 300: se ne avessero fatti quanti noi, ne avrebbero come noi. I tifosi hanno il diritto di essere a Lione con noi”.

PRESSIONE – “In Italia sentiamo l’obbligo di centrare tutti gli obiettivi, mentre in Europa ci sono squadre più potenti e più forti di noi. Siamo tra le 10-12 squadre che hanno questo sogno. Per il calcio italiano è difficile vincere la Champions: vent’anni fa invece eravamo i leader. Il Lione è una squadra molto pericolosa, alla quale è mancata solamente continuità. Ci vorrà una grande prestazione per fare risultato”.

RONALDO – “Cristiano sta bene sotto ogni punto di vista, è trascinante per tutti”.

