Juventus, Sarri: “Partita vera, contento della prova ma troppo ‘leggeri’ in situazioni prevedibili…”

Soddisfatto per metà, come prevedibile, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri dopo il 2-2 contro l’Atletico Madrid nella serata di Champions League (i bianconeri erano sopra 2-0 fino al 70′): “È stata una partita vera, siamo cresciuti molto rispetto all’ultima prestazione di Firenze, anche dal punto di vista fisico. Di sicuro dobbiamo prendere atto dell’aspetto negativo: avevamo la sensazione di avere il risultato in mano, per questo ci resta l’amaro in bocca. La Juventus non segnava in questo stadio da tante partite, oggi ci siamo riusciti e siamo andati molti vicini al 3-1. Siamo stati un po’ troppo ‘leggeri’ in situazioni prevedibili, su cui dobbiamo migliorare. Il gol da corner può anche essere preso, ma non come nel primo caso: la palla era lentissima, bisognava sventare l’occasione. Questo aspetto ci sta costando qualcosa”.

Su Cuadrado al posto di Bernardeschi: “Era prevedibile che venissero fuori spazi e la brillantezza di Cuadrado poteva esserci utile, e così è stato”.