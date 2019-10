Juventus, Sarri: “Poco brillanti, ma abbiamo fatto il record di possesso palla”

Vittoria sofferta per la Juventus, che ha battuto in rimonta per 2-1 la Lokomotiv Mosca nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri al termine del match.

DIFFICOLTA’ – “Abbiamo avuto delle difficoltà, la partita è diventata complicata e abbiamo preso dei rischi giocando con molti giocatori offensivi. Abbiamo però fatto il recordo di possesso palla, di supremazia territoriale e di tiri. Tridente? Avevamo la sensazione che loro non riuscissero a ripartire, quindi si poteva azzardare. Oggi siamo stati meno brillanti, siamo stati monoritmo: giocando ogni tre giorni può capitare di essere meno pimpanti in una gara”.