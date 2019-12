Juventus, Sarri: “Stiamo cambiando mentalità, ci vuole pazienza”

Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani, alle 21, farà visita al Bayer Leverkusen nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Un impegno che potrà essere affrontato in serenità dai bianconeri, già certi del primo posto nel proprio raggruppamento. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa.

SERENITA’ – “Momento negativo? Noi siamo sereni, sappiamo che dobbiamo lavorare e fare meglio. Dobbiamo crescere nel fraseggio e nel possesso palla, dobbiamo avere la giusta velocità altrimenti diventiamo sterili. Dobbiamo cercare sempre di essere padroni della partita. Sono cose che presuppongono un cambio di mentalità e che richiedono tempo, non sono automatiche. Nel primo tempo della gara con la Lazio, ad esempio, mi riconoscevo molto nella squadra”.

MENTALITA’ – “La Champions va sempre onorata, è un privilegio giocarla. Mi aspetto una partita di altissimo livello, ci vuole mentalità”.

