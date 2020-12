Juventus stellare, è prima nel girone: Barcellona spazzato via 3-0

Una Juventus stellare completa una serata da sogno. I bianconeri disintegrano un Barcellona sciatto con un netto 3-0 e si prendono il primo posto nel girone, grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Malissimo i catalani, mai in partita, con la panchina di Ronaldo Koeman che torna nuovamente a traballare.

IL MATCH

La partenza della Juventus è devastante. Al 12′ Cristiano Ronaldo sblocca il risultato su rigore in maniera impeccabile battendo Ter Stegen che aveva intuito la traiettoria. Il portiere tedesco deve capitolare anche al 20′ quando McKennie conclude un triangolo con Cuadrado e fa 2-0. Il Barcellona non riesce a reagire. Le uniche bordate arrivano da Pjanic e da Messi che impegna Buffon. Nella ripresa la Juventus conclude l’opera con il rigore di Ronaldo. L’unica risposta del Barcellona arriva con Griezmann e Messi, ma la porta avversaria è inscalfibile. Finisce 3-0 e la Juventus approda agli ottavi in prima posizione nel proprio girone.