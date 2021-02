Juventus, suona la carica Ronaldo: “Porto molto forte ma vogliamo arrivare in finale di Champions”

Domani tornerà in Portogallo Cristiano Ronaldo e stavolta non sarà come l’ultima. Il campione della Juventus infatti lo scorso 14 ottobre dovette tornare di corsa a Torino lasciando la Cidade do Futebol a Lisbona dove era in isolamento, in seguito alla sua positività al coronavirus quando era in ritiro con la sua Nazionale. Con un aereo ambulanza arrivò a Torino, dove finì il suo periodo di quarantena. Ma domani Ronaldo avrà un compito diverso: far vincere la sua Juventus al Dragao contro il Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions ed “è quasi come se da questo momento partisse un’altra competizione”. A scriverlo è Cristiano Ronaldo, che su Instagram suona la carica: “Ogni dettaglio può fare la differenza” ammette il portoghese che potrà fare la differenza come accaduto in precedenza.

FINALE CHAMPIONS

“Negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volessimo ma ogni stagione puntiamo più in alto e quest’anno non fa eccezione. Domani abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte e posso solo sperare che sia l’inizio del lungo cammino che vogliamo fare fino alla finale”. Infine, la sua ricetta personale: “Rispetto per l’avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi” ha concluso Ronaldo.