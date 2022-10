Juventus, Szczesny: “Affrontare il Maccabi come il Bologna”

«Contro il Maccabi dovremo avere un atteggiamento molto simile a quello tenuto contro il Bologna. In una settimana abbiamo un doppio confronto con loro, sono necessari sei punti per arrivare allo scontro diretto contro il Benfica con la possibilità di passare il turno. Ci sono tanti aspetti che hanno condizionato l’inizio della stagione, la mancanza di giocatori importanti non ha aiutato ma bisognava fare molto meglio. Ora ci aspetta un mese e mezzo molto rilevante. Questo gruppo ha tutte le qualità e l’esperienza per poter affrontare le prossime gare con entusiasmo e - nonostante le difficoltà - possiamo fare un grande stagione. Quando riusciamo ad essere compatti e ordinati dietro diventa più facile attaccare, la compattezza è un aspetto fondamentale». Il portiere polacco ha poi parlato di due compagni di squadra, Perin e Milik. «Voglio bene a Mattia, sento una bella amicizia con lui, dopo un periodo difficile è tornato un grande portiere. Non sono sorpreso dalla sue prestazioni. Arek lo conosco da tanti anni e so che è sempre stato un attaccante forte. Quello che mi ha sorpreso è la qualità che mette in campo, giocando un po’ dietro a Vlahovic crea tante situazioni offensive. Sono molto contento di quello che sta facendo, ha un grande futuro nella Juventus».