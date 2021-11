Juventus, Szczesny duro: “Sconfitta col Chelsea inaccettabile. Critiche meritate”

Il portiere bianconero non contento dopo il brutto k.o, subito

Nonostante sia stato probabilmente il migliore dei suoi salvando in diverse occasioni il risultato, Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, non è riuscito ad evitare la pesante sconfitta ai suoi in Champions League contr il Chelsea. Dopo il poker rimediato sul campo dei Blues, l'estremo difensore polacco è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare l'esito della gara.