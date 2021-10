Juventus, Szczesny: “Momento no? Ho voltato pagina. Ritrovato lo spirito di squadra”

Wojciech Szczesny racconta come ha superato il momento di difficoltà a inizio stagione

Tra i protagonisti della riscossa della Juventus c'è sicuramente anche lui, Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha ritrovato il miglior rendimento, come dimostra anche il rigore parato a Jordan Veretout contro la Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo ritrovato lo spirito di squadra, la voglia di difendere. Si vede anche la mano del mister, quindi complimenti anche a lui. Si vede la sofferenza nel gruppo. Non credo ci sia stato un momento preciso, la differenza la senti nel quotidiano. Vedi l'atteggiamento diverso nelle partitine e la differenza la vedi in campo. La conseguenza è poi nei risultato. Credo che si tratti sempre di qualcosa a livello mentale. Non si può pensare di vincere sempre le partite con tre gol, è cambiato questo. Abbiamo anche la voglia di sacrificarsi, il gusto di difendere. Allegri? Ho avuto possibilità di lavorare con lui qualche anno fa, so come lavora. Nelle ultime settimane si è vista la sua mano in questa Juve".