Juventus-Villarreal, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions League

Redazione ITASportPress

Juventus-Villarreal si gioca oggi, mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21 per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Match importantissimo per la stagione dei bianconeri che vogliono andare avanti nel torneo e raddrizzare una stagione fino ad ora non troppo positiva. Davanti a loro i forti ed esperti spagnoli che vantano grande esperienza nelle competizioni europee.

Juventus-Villarreal, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte di Allegri ed Emery per Juventus-Villarreal di oggi:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Lo Celso.

Dove vedere il match

Juventus-Villarreal si giocherà nella serata di mercoledì 16 marzo 2022 all'Allianz Stadium di Torino. La gara è in programma alle ore 21.00 e sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La partita dei bianconeri sarà visibile in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, piattaforma che in questa stagione trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions League.

Il match dell'Allianz Stadium sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app di Prime Video o, in alternativa, su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Gli abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, potranno seguire la gara attraverso l’apposita app presente su Sky Q.

Per chi preferissime la visione in streaming, ovviamente Amazon Prime Video lo permetterà. Il match tra Juventus e Villarreal sarà come di consueto visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook.Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.