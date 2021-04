Kanté MVP in Champions League: heatmap da paura e il Chelsea ci scherza su…

Il centrocampista dei blues impressionante in ogni zona del campo

Heatmap - Basta dare uno sguardo alla heatmap della gara del giocatore che sottolinea come Kanté si sia mossa davvero dappertutto. "Cuore e polmoni" che sono serviti al Chelsea per uscire con un risultato comunque positivo dalla prima gara contro il Real Madrid e che sono stati sottolineati dalla stessa società inglese sui social. " Circa il 71% della superficie terrestre è ricoperta d'acqua, tutto il resto è coperto da N'Golo Kanté ", il simpatico messaggio del Chelsea su Twitter con la grafica delle posizioni in campo del francese.

Dal canto suo, Kanté non ha voluto prendersi troppi meriti per la buona gara: "Abbiamo giocato bene contro una grande squadra, quindi possiamo essere contenti", ha detto dopo la sfida il centrocampista. "Volevamo un buon risultato in vista del ritorno e penso che l'1-1 sia corretto per ciò che si è visto in campo. Dobbiamo essere ottimisti e prendere il lato positivo di questo risultato. Adesso cercheremo di dare il nostro meglio in casa per qualificarci alla finale".