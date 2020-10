Kean si prende la Francia, L’Equipe lo esalta: “Moise salva Parigi”

Un Paris Saint-Germain sempre più nel segno di Moise Kean. L’attaccante italiano, dopo essere stato protagonista di due reti in campionato nel 4-0 al Digione, si è confermato assoluto protagonista anche in Champions League dove, con un’altra doppietta, ha permesso ai suoi di vincere. Una prestazione che il prestigioso giornale L’Equipe ha esaltato in prima pagina.

“Kean salva Parigi”

Un’altra doppietta, questa volta da 3 punti e in Champions League. Le due reti del 20enne Moise Kean hanno salvato il Paris Saint German nell’insidiosa trasferta ad Istanbul contro lo Basaksehir. Il giovane attaccante ex Juventus ed Everto, ha trascinato i parigini al successo. Una vittoria fondamentale vista anche la sconfitta rimediata nella prima uscita del girone di Coppa contro il Manchester United.

Una prova, quella dell’italiano, apprezzata da tutti ed esaltata anche dal blasonato giornale L’Equipe. In prima pagina, infatti, ecco “Moise salva Parigi”. Titolo emblematico che fa capire l’importanza avuta dal centravanti. Lo stesso Kean, al termine del match, ha voluto parlare del suo ottimo momento: “Sono felice, prima di tutto per la vittoria e per come abbiamo giocato. E poi anche per i miei due gol. Ho continuato a lavorare tutto il tempo e non ho mai abbassato la testa. Siamo un bel gruppo e se continuiamo così possiamo andare lontano”.