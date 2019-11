Keylor Navas, ricordi ‘blancos’: “Bello tornare al Bernabeu. L’ovazione? Porto i tifosi del Real nel cuore…”

Real Madrid-Psg non è stata solo una super gara di Champions League, ma è stata anche l’occasione di rivedere Keylor Navas al Santiago Bernabeu. Il portiere della Costa Rica è stato il grande ex della sfida. Passato questa estate in Francia, l’estremo difensore ha riassaporato per la prima volta il tifo madrileno.

I fan non hanno dimenticato le gesta del portiere, tanto che, nonostante Keylor Navas sia stato tra i migliori del match impedendo ai blancos di vincere la gara, al termine della sfida è partita una standing ovation per lui. Un momento unico che lo stesso portiere ha voluto commentare ai microfoni del sito ufficiale della UEFA: “È stato incredibilmente bello tornare qui, ricevere un tale benvenuto dal pubblico di Madrid e fare una partita allo stadio nel quale ho molti ricordi meravigliosi. L’ovazione? Porto tutti i tifosi del Real Madrid nel cuore. Posso solo ringraziarli”.