Keylor Navas, sfida da ex in Champions: “Real Madrid? Nessuna vendetta, ma…”

Esordio con una vittoria per Keylor Navas, nuovo portiere titolare del Paris Saint-Germain. La rete spettacolare di Neymar allo scadere ha regalato i tre punti contro lo Strasburgo. L’estremo difensore della Costa Rica è stato protagonista di un grande salvataggio che ha permesso agli uomini di Tuchel di mantere la porta inviolata e trovare, alla fine, il successo.

Dopo la prima uscita in campionato, per Navas ci sarà anche il debutto con la nuova maglia in Champions League. Una partita che non sarà come tutte le altre, perché davanti ai parigini, ci sarà il Real Madrid, sua ex squadra.

Come riporta AS, però, il portiere, partito dalla Spagna perché chiuso dal compagno di reparto Courtois, non ha sentimenti di “vendetta” ma mette comunque in guardia i blancos: “Ora gioco per il Paris Saint-Germain e farò di tutto per fare bene con questa maglia”, ha detto Keylor Navas. “Non voglio vendetta, ma darò tutto per fare bene. A Madrid ho passato anni molto belli di vittorie ma adesso mi devo far trovare pronto per il Psg e per i nuovi tifosi che mi hanno accolto molto calorosamente”. Messaggio recapitato a Zidane e agli ex compagni: mercoledì in Champions League sarà difficile fargli gol…