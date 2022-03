Klinsmann carica l’Inter: “Contro il Liverpool nulla da perdere. In 90 minuti…”

Il parere dell'ex calciatore in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra nerazzurri e Reds

ANFIELD - "C’è sempre possibilità, in 90’ succedono cose inimmaginabili", ha detto Klinsmann. "Anche se il Liverpool è eccezionale, è fatto di uomini. E l’Inter è nella migliore condizione per provarci: non ha nulla da perdere". Sulla gara e il come verrà affrontata: "Anche se l’Inter dovesse essere eliminata, sarebbe il 'come' a fare la differenza. Il modo in cui affronti il Liverpool segnerà anche il finale di stagione: serve una partita da leoni, coraggiosa, che dia entusiasmo per battere le avversarie in Serie A".