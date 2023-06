Klinsmann: “Inter col City ha quasi un vantaggio. Percentuali di vittoria? Dico…”

"L’attesa cresce sempre di più e pensando alla finale mi sento come ogni interista ma con una differenza: io la vedrò da Seul, il lavoro mi ha portato qua a fare il CT", le parole del mister. "Se mi aspettavo la finale? Sincero? No. Arrivare ai quarti mi sembrava già una gran cosa ma la finale chi se l'aspettava. Il bello è che adesso può succedere di tutto. Il City è fenomenale, ma l’Inter non avendo nulla da perdere ha quasi un vantaggio. Haaland è fortissimo, ma anche Lautaro non è da meno. Io giocherei con Dzeko titolare e poi Lukaku dentro al 60′ e magari avrà lui l’occasione decisiva", ha detto Klinsmann.