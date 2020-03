Klopp, che attacco dal Times: “Impari da Simeone e dall’Atletico Madrid…”

Non basta vincere la Premier League – cosa quasi certa oramai -. Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è finito nel mirino della stampa inglese dopo il k.o. subito in Champions League dall’Atletico Madrid e la conseguente eliminazione dal torneo.

A far parlare sono state le dichiarazioni dell’allenatore tedesco dei Reds che al termine della partita si era quasi lamentato dell’atteggiamento tattico dei rivali, molto chiusi a livello difensivo. Proprio queste parole di Klopp sono state al centro di una dura critica da parte del blasonato Times che non accetta le frasi del tedesco e lo rimprovera aspramente: “Non è colpa di Simeone se Joao Felix si è trovato libero a metà campo dopo la rimessa di Lodi o se Henderson ha permesso a Llorente di avvicinarsi all’area. Non è forse vero che Alexander-Arnold avrebbe dovuto spazzar via la palla invece di consegnarla sui piedi di Adrian che non è di certo abile come Alisson?”, ha scritto il tabloid. E poi, a rincarare la dose: “Klopp potrebbe non gradire ciò che l’Atlético simboleggia, ma ci sono cose che Liverpool dovrebbe imparare dai rivali”.