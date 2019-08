Klopp è sicuro: “Questa stagione la Champions League è ancora più difficile perché….”

Parla da campione in carica e lo fa senza peli sulla lingua e con la solita onestà. Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, intervistato dal The Guardian, ha detto la sua sui prossimi gironi di Champions League – che verranno sorteggiati giovedì alle 18 – e sulla competitività del massimo torneo per club.

INGLESI – “Se dovessimo arrivare in finale ancora una volta, chiaramente, non avrei problemi. Ma in questo momento, non sono sicuro possa accadere di nuovo. Non vedo le squadre inglesi in grado di dominare come la passata stagione. Penso che diverse squadre abbiano la possibilità di dire la propria”, ha detto Klopp riguardo alle società di Premier League. “L’anno scorso le squadre inglesi sono state anche fortunate. Il Liverpool contro il Barcellona, e anche il Tottenham contro l’Ajax. Non so se quest’anno possa accadere ancora”.

COMPETITIVA – “Credo che non ci sia mai stata una seconda fascia così forte. Credo sia veramente una cosa da pazzi. Dovrebbero essere tutte nella prima fascia. Allo stesso tempo, guardo la terza fascia e penso che anche in questo caso non ce ne sia mai stata una così forte. Wow!”. E sulle squadre: “C’è il Borussia Dortmund che ha una grande squadre, il Real Madrid che di certo non si arrenderà. La Juventus dirà la sua, il Psg lo stesso. E c’è il Bayern Monaco che ha preso Perisic e Coutinho. Beh, sono degli ottimi rinforzi”.