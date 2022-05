Klopp porta il Liverpool in finale di Champions: è record per l’allenatore

Il tecnico tedesco ha raggiunto per la quarta volta la finale del torneo: come lui solo altre tre allenatori

Un traguardo importantissimo per la formazione inglese ma anche per il suo allenatore Jurgen Klopp. Per il tedesco, infatti, l'aver ottenuto il pass per la finale vale un record davvero rilevante. Il manager ha raggiunto la finale di Champions League per la quarta volta nella sua carriera grazie al 3-2 in Spagna rifilato al Villarreal. Come riportato da Opta nessun mister ha ottenuto più volte questo risultato nella Champions League.