Klopp schiera i titolari in Champions, i tifosi insorgono: “Jurgen, sei impazzito?”

Il Liverpool non fa sconti nemmeno a qualificazione acquisita. Nonostante il pass per gli ottavi sia già sicuro, i Reds non sembrano proprio intenzionati a mollare la presa, decisi a infilare la quinta vittoria in sei partite nel girone, con la sola macchia della sconfitta interna contro l’Atalanta. Jurgen Klopp vuole tenere alta la guardia e ha deciso di inserire giocatori importanti nella sua formazione. Ci sono Mohamed Salah e Diogo Jota e Fabinho. La sua decisione ha già fatto scalpore.

PROTESTA

Infatti i tifosi del Liverpool sui social sono insorti contro il proprio allenatore. La colpa del tecnico tedesco ai loro occhi sarebbe quella di non aver pensato a un turnover ragionato, salvaguardando da eventuali infortuni i suoi giocatori più importanti in vista dei prossimi impegni in Premier League che sanno tanto di gare cruciali: prima la sfida al modesto Fulham e poi il match contro il Tottenham di José Mourinho, l’altra squadra dominante nel campionato inglese in questo momento.

ERRORE

C’è chi via Twitter definisce la scelta di Klopp un “atto criminale”, perché il timore di infortuni in questo momento chiave della stagione è davvero alto. E qualcun altro pensa che Jurgen abbia preso una decisione illogica dato che “da qui a Natale avremo tre gare decisive…”. E ancora: “Perché rischiare alcuni giocatori in una gara che non ha alcuna pretesa e non mette punti cruciali in palio?”.