Koke avverte Klopp: “L’obiettivo è vincere. Il nostro gioco ci ha permesso di farlo”

Koke replica a chi come Jurgen Klopp non trova attraente lo stile di gioco dell'Atletico Madrid

Jurgen Klopp aveva affermato recentemente di non apprezzare lo stile di gioco dell'Atletico Madrid, prossimo avversario del suo Liverpool in Champions League. Al tecnico tedesco ha risposto Koke. Queste le parole del centrocampista spagnolo nella conferenza stampa della vigilia: "Tengo nascosto il mio pensiero, dobbiamo parlare solo in campo. Ognuno ha il suo modo di giocare e di parlare in conferenza, tutti i pareri sono rispettabili. Noi giochiamo sempre per vincere e non cambieremo, è ciò che ci ha portato al successo. L'obiettivo è vincere, indipendentemente da quanto difendi o quanti passaggi fai. Ci sono alcuni che vincono giocando un calcio migliore e altri che lo fanno in un altro modo, ma l'obiettivo finale è vincere le partite".