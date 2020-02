Krol esalta l’Atalanta: “Può andare in semifinale. Sembra il mio Ajax…”

Il 4-1 dell’Atalanta al Valencia ha entusiasmato l’intero ambiente nerazzurro e non solo. L’ex leggenda del calcio olandese Ruud Krol, intervistato da Repubblica, ha voluto ‘benedire’ il cammino del club di Bergamo in Champions League con un paragone importante.

IN SEMIFINALE – “Sembra il mio Ajax. Magari la tecnica non è la stessa, ma sono uguali l’amore per il bel gioco, la voglia di attaccare sempre e i treni sulle fasce laterali”, ha spiegato Krol. “Può entrare in semifinale se non pesca l’impossibile nei quarti. Vedo una similitudine del vecchio Ajax: nessuno ci conosceva in Europa, avevamo un sacco di fuoriclasse ma il nostro segreto era uno per tutti”.