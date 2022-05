Kroos, domande troppo brutte da un giornalista dopo vittoria Champions: lascia intervista

Il centrocampista risponde a tono ad un giornalista dopo la vittoria della Champions per due domande ritenute "brutte"

Redazione ITASportPress

Neppure la gioia della vittoria della Champions League ha addolcito i giocatori del Real Madrid ed in particolare Toni Kroos. Dopo aver battuto il Liverpool per 1-0 grazie al gol di Vinicius, il centrocampista Blancos è stato intervistato dalla stampa tedesca in mezzo al campo durante i festeggiamenti e sono state scintille...

Come riportato da Marca, infatti, il giocatore non ha preso bene alcune domande del giornalista che chiedeva se fosse rimasto sorpreso da fatto che il Real avesse vinto la finale nonostante i rivali inglesi avessero per larghi tratti dominato. "Hai avuto 90 minuti per pensare a due domande così brutte, davvero", ha detto Kroos indispettito. Dal canto suo l'uomo ha provato a riformulare la domanda sottolineando però ancora il modo in cui il Real Madrid avesse giocato.

A quel punto il tedesco si è messo le mani sul volto, sorridendo, e ha lasciato l'intervista. Come dargli torto, indipendemente dal mondo in cui si è giocato, conta aver portato a casa il trionfo che per Kroos è il quinto nel massimo torneo europeo per club.