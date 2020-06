Kroos ricorda: “A Cardiff contro la Juventus il miglior secondo tempo”

Sono trascorsi tre anni dalla finale di Champions League a Cardiff. Una serata infausta per la Juventus che uscì sconfitta contro il Real Madrid. I Blancos realizzarono una doppietta dopo la vittoria in Liga e bissarono il successo di dodici mesi prima contro l’Atletico Madrid. Tony Kroos ha ricordato quella serata così magica per il Real. Queste le sue parole riportate da Goal.com: “Ho solo buoni ricordi della finale contro la Juventus, che vincemmo 4-1. Giocammo probabilmente il miglior tempo da quando sono al Real Madrid. Vincemmo la seconda Champions League consecutiva dopo quella di Milano. Una notte che sicuramente ricorderemo ancora a lungo”.