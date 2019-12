Krychowiak, ‘occhi dolci’ al prossimo avversario: “Da sempre mi piace l’Atletico Madrid. Simeone gioca col cuore…”

Fanalino di coda del girone D di Champions League, il Lokomotiv Mosca si prepara alla gara in trasferta contro l’Atletico Madrid. Una partita che si annuncia molto sentita e con tre punti importanti in palio per il cammino europeo delle due squadre. Ma c’è chi, come Grzegorz Krychowiak, mette da parte per un attimo l’adrenalina per il match e parla dei rivali facendo loro dei grandi complimenti, in particolare al tecnico Diego Pablo Simeone.

Come riporta Marca, il polacco classe 1990 ha avuto parole al miele per il suo prossimo avversario: “Da sempre mi piace il modo di giocare dell’Atletico Madrid e di Simeone. Lui gioca col cuore. Io non sono un giocatore molto forte con molto talento, ma corro sempre e cerco di dare il massimo in campo. Tutto quello che ho ottenuto nel mondo del calcio lo devo a me e al mio duro lavoro”, ha spiegato Krychowiak.

SFIDA – “L’Atletico ha problemi? Credo ci voglia del tempo per determinati meccanismi. L’Atletico ha una sua idea di gioco ma ci vuole tempo. Non è facile quando hai giocatori con molto talento. Perché è difficile che vogliano giocare difensivamente. Certi giocatori non amano difendere”. “Senza Godin e Griezmann? Difficile dire se adesso sono più forti o più deboli. Conta il gruppo. Conta saper difendere bene. Noi possiamo dire la nostra. Anche contro la Juventus siamo stati pericolosi e abbiamo colpito. Vogliamo vincere contro l’Atletico anche se non sarà facile”.