La Champions va al Real: Vinicius la sblocca poi Courtois ferma il Liverpool

Partita di Parigi iniziata con 45' di ritardo per il mancato accesso allo stadio dei tifosi del Liverpool

La notte di Parigi è Real. La squadra spagnola di Madrid nella finale di Champions League ha battuto per 1-0 il Liverpool. Match winner nella ripresa Vinicius con un preciso tocco. Ma gli inglesi stasera sono stati fermati da un monumentale portiere Courtois capace di salvare con interventi prodigiosi la porta spagnola. Respinte le conclusioni a botta sicura di Salah & C. Partita bellissima ma anche equilibrata che ai punti avrebbe premiato il Liverpool ma il cinico Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha alzato la sua quarta Champions League, ha vinto. Per gli spagnoli è la quattordicesima coppa.